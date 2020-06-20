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    Selfie çekerken 30 metreden yuvarlanıp yaralandı

    Adana'da, deniz kenarındaki uçurumda selfie çekmeye çalışırken dengesini kaybeden Dilara Ayağa, yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Vücudunda kırıklar olan Dilara, tedaviye alındı.
    • DHA
    • 20.06.2020 - 23:05
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    Selfie çekerken 30 metreden yuvarlanıp yaralandı

     

    Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde deniz manzaralı uçurumun en uç noktasına giden lise öğrencisi Dilara Ayağa (16), burada cep telefonu kamerasıyla selfie çekmeye çalışırken, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü.

    İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

    Toprak zemine düşen Dilara'yı gören çevredekiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu yaralı Dilara'yı düştüğü yerden çıkardı.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda kırıklar olan Dilara Ayağa burada tedaviye alındı. Dilara'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

    Selfie yaparken 30 metreden yuvarlanan Dilara, yaralandı -1

    Selfie yaparken 30 metreden yuvarlanan Dilara, yaralandı -2

    Selfie yaparken 30 metreden yuvarlanan Dilara, yaralandı -3

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