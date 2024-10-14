Selimiye Camisi'nde restorasyonda sona geliniyor

DHA

Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor...

25 Kasım 2021'de başlanan restorasyon çalışmalarına ilişkin yapılan son açıklamada, restorasyonun yüzde 70'inin tamamlandığı kaydedildi.

İSKELELER SÖKÜLDÜ

Edirne'de yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi'nde, 25 Kasım 2021'de başlanan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Bir bölümü ziyarete ve ibadete açık tutulan tarihi yapıda kurşun yenileme ve taş onarımları tamamlandı, 4 minaresinden tamamında çalışmalar bitirilip, iskeleler kaldırıldı.

Camide kündekari giriş kapıları ile pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmaları da tamamlandı.

"TAŞ ONARIMLARIMIZI TAMAMLADIK"

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, tüm eserlerde olduğu gibi Selimiye'de de akademisyenlerden kurulu bilim heyeti nezaretinde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Saraç, restorasyon sürecine ilişkin şöyle konuştu:

Bu kapsamlı onarımda amacımız en az müdahaleyle yapımızı gelecek kuşaklara güvenli bir şekilde aktarmaktır. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda caminin dış cephe imalatlarını tamamladık.



Bu kapsamda güçlendirme çalışmaları, kurşun imalatlarımız, temizlik çalışmalarımız, taş imalatlarımız, taş onarımlarımızı tamamladık. Camimizin en hasarlı bölümlerinden olan 4 minaremizin onarımı tamamlandı ve iskelelerimizi söktük.



Yine camimizin kündekari giriş kapıları, pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmalarını tamamladık. Avluda bulunan şadırvanımızın onarımını yaptık. Pencere doğramalarımızı yeniden imal ederek yerlerine taktık.

"HAZİRE BÖLÜMÜNÜN ONARIMI SÜRÜYOR"

Şu an itibarıyla da cami içinde ve revaklı avlu kubbelerinde kalem işi ve alçı süsleme çalışmalarımız devam ediyor.



Yine çinilerimizin konservasyon ve restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Hazire bölümünün onarımı ve hazirede bulunan türbenin onarımı sürüyor.

"YÜZDE 70 SEVİYELERİNE GELDİK"

Caminin avlusunda peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına başladıklarını belirten Saraç, devamında şöyle konuştu: