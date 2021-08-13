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    Selin vurduğu Kastamonu’da deniz üzerinde hortum görüldü

    Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’da Karadeniz üzerinde çıkan hortum korkuttu. Vatandaşlar, deniz üzerinde çıkan hortumu, cep telefonlarına kaydetti.
    • İHA
    • 13.08.2021 - 20:28
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 20:50
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    Selin vurduğu Kastamonu’da deniz üzerinde hortum görüldü

    Kastamonu'da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti.

    EN BÜYÜK HASAR BOZKURT İLÇESİNDE YAŞANDI

    Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı. En büyük hasarın yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selde hayatlarını kaybedenlerin aranmasına devam edilirken, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

    Arama kurtarma çalışmaları halen bölgede devam ederken Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün ise Kastamonu’nun özellikle sahil bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı bulunuyor.

    Selin vurduğu Kastamonu’da deniz üzerinde hortum görüldü VİDEO

    DENİZDE HORTUM ÇIKTI

    Bunun yanı sıra Kastamonu’ya bağlı Cide ilçesinde Karadeniz üzerinde hortum çıktı. Deniz üzerinde çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kayıt etti.

    Telefona yansıyan konuşmalarda vatandaşların büyük panik yaşadıkları duyuldu. Bir süre bölgede etkili olan hortum, karaya ulaşmadan gözden kayboldu.

    Selin vurduğu Kastamonu’da deniz üzerinde hortum görüldü #1

    Selin vurduğu Kastamonu’da deniz üzerinde hortum görüldü #2

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