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    Semt pazarlarında yoğunluk yaşandı

    Avcılar'da kurulan pazarda yaşanan yoğunluk, kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 30.04.2020 - 15:47
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    Semt pazarlarında yoğunluk yaşandı

    Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Türkiye'nin birçok şehrinde kurulan semt pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

    O yoğunluğun biri de İstanbul Avcılar'da kurulan semt pazarında yaşandı.

    Semt pazarlarında yoğunluk yaşandı VİDEO

    YASAK ÖNCESİ RAMAZAN ALIŞVERİŞİ

    Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapan vatandaşlar, pazarda kalabalık oluşturdu.

    Pazarcılar, yaşanan yoğunlukta sokağa çıkma yasağının yanı sıra, ısınan havalar ve Ramazan ayının da etkisi olduğunu söyledi.

    Avcılar'daki pazarda yoğunluk  -1

    Avcılar'daki pazarda yoğunluk  -2

    Avcılar'daki pazarda yoğunluk  -3

    Avcılar'daki pazarda yoğunluk  -4

    Avcılar'daki pazarda yoğunluk  -5

    Avcılar'daki pazarda yoğunluk  -6

    Avcılar'daki pazarda yoğunluk  -7

    Avcılar'daki pazarda yoğunluk  -8

    Avcılar'daki pazarda yoğunluk  -9

    Avcılar'daki pazarda yoğunluk  -10

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