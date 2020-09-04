Seyhan'da inşa edilen köprünün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapım aşamasında adının Devlet Bahçeli olması kararlaştırılan ve inşası süren Adana'daki köprüye, Bahçeli'nin isteği üzerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adı verildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akıllı yol olarak tasarlanan Ankara - Niğde Otoyolu'nun açılışına katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yapılan altyapı ve yol hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, hala devam eden, proje aşamasında olan ve hizmete sunulan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Hizmete açılacak olan köprülerden birinin de Adana'nın Seyhan ilçesinde inşasının devam ettiğini söyleyen Erdoğan, köprünün isminin Dvlet Bahçeli'nin isteği üzerine değiştirildiğini duyurdu.

"KÖPRÜNÜN ADI 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ OLACAK"

Erdoğan, " Adana için sembol bir eser olduğuna inandığım, Seyhan Barajı'nın hemen yanıbaşındaki köprü. Fiziki gerçekleşmesi yüzde47 olan bu köprü, kalan kısımlarını 530 milyon lira maliyetle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tamamlayacaktır. İnşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan eserin adını Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik" ifadelerini kullandı.