Seyir halinde at yarışı izleyen taksiciye, cezai işlem uygulandı

İstanbul Esenyurt'ta seyir halinde ilerlediği esnada telefonunda at yarışı açarak izleyen taksiciye cezai işlem uygulanırken, taksi sahibi şoförün işine son verdi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt’ta yaşanılan olayda, taksiye binen bir kadın, şoförün seyir halinde at yarışı izlemesi gördü ve bunu cep telefonuyla kayda aldı.

Yaşanan olayın basına yansımasıyla birlikte harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün E.E. isimli şahıs olduğunu ve görüntünün 25 gün öncesine ait olduğu belirledi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI, TAKSİ SAHİBİ ŞOFÖRÜ İŞTEN ÇIKARDI

Yapılan çalışmalarda sürücüye belediye ekipleri 10 hizmet kalite puanı cezası, zabıta ekipleri ise 432 TL kabahatler Kanundan cezai işlem uyguladı. Bunun yanı sıra sürücü E.E., ticari taksinin sahibi tarafından işten çıkartıldığı öğrenildi.

İstanbul'da seyir halinde at yarışı izleyen taksici VİDEO ARŞİV