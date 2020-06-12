Seyir halinde telefonla konuşan 18 bin kişiye ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü, kara yolu güzergahlarında yapılan denetimlere ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülerin dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle tehlike ile uyarı işaretlerine çoğu zaman duyarsız kaldığı, şerit izleme, takip mesafesi ve kavşak kurallarına uymamaları dolayısıyla çok sayıda kazaya karıştığı vurgulandı.

POLİS GÖRÜNCE TELEFONLAR GİZLENİYOR

Ayrıca açıklamada, sürücülerin trafik ekiplerinin yoğun bulunduğu güzergah kesimlerine yaklaştıklarında cep telefonunu gizleyerek görüşmeye veya kullanmaya ara verdiklerinin, ekibi geçtikten sonra görüşmeye devam ettiklerinin gözlemlendiğine dikkat çekildi.

ÖZEL CEP TELEFONU DENETİMİ

Bunun üzerine, trafik güvenliğinin sağlanması, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi, sürücüler üzerinde yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla, 8-10 Haziran'da sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla ihbarlı olarak seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik özel denetim yapıldı.

18 BİN SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Uygulamalarda, 115 bin 805 araç ve sürücüsü denetlendi. Kontrollerde, 18 bin 2 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan işlem yapıldı, 650 araç trafikten men edildi, 80 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 30 bin 817 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.