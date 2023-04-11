Seyircisiz oynanan maçta ev sahibi takıma saha olaylarından ceza kesildi

İHA
ES Elazığspor, seyircisiz oynadığı Edirnespor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle ceza aldı.
Ancak cezayı görenler “Böylesi ancak Türkiye’de olur” dedi.
1 maç daha seyircisiz oynama cezası
Bordo-beyazlı ekip, 1 maç daha seyircisiz oynama cezası aldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 11 Nisan 2023 tarih ve 53 sayılı toplantısında almış olduğu karar şöyle:
'Mensuplarının neden olduğu saha olayları...'
Entegre Solar Elazığspor kulübünün, 2 Nisan 2023 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığspor-Edirnespor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 7 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Bu kararla birlikte Belediye Derincespor maçı, seyircisiz oynanacak.