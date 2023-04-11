Seyircisiz oynanan maçta ev sahibi takıma saha olaylarından ceza kesildi Seyircisiz oynanan ES Elazığspor-Edirnespor maçındaki saha olayları nedeniyle ES Elazığspor'a, 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

İHA

ES Elazığspor, seyircisiz oynadığı Edirnespor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle ceza aldı.

Ancak cezayı görenler “Böylesi ancak Türkiye’de olur” dedi.

1 maç daha seyircisiz oynama cezası

Bordo-beyazlı ekip, 1 maç daha seyircisiz oynama cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 11 Nisan 2023 tarih ve 53 sayılı toplantısında almış olduğu karar şöyle:

'Mensuplarının neden olduğu saha olayları...'

Entegre Solar Elazığspor kulübünün, 2 Nisan 2023 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığspor-Edirnespor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 7 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Bu kararla birlikte Belediye Derincespor maçı, seyircisiz oynanacak.