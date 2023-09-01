Sezonun ilk balıkları avlandı 15 Nisan'da başlayan ev yasağı gece itibarıyla sona erdi. Balıkçılar yasağın sona ermesiyle yeni sezonun ilk balıklarını satışa çıkardı.

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İHA

15 Nisan'da başlayan denizlerde av yasağı, dün gece erdi.

Yasağın bitmesiyle balıkçılar denize açılıp sezonun ilk balıklarını avladı.

İlk avın ardından Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne çıkan balıkçılar ilk mahsulü de mezat usulü satışa çıkardılar.

Sezonun ilk hamsisi

Sezonun ilk hamsisi ise bir kasası 2 bin 250 lira fiyattan alıcı buldu. Balıkçılar, eylül ayında hamsi, palamut, istavrit ve sardalya olmak üzere dört çeşit balık tutulmasını öngördüklerini söyledi.

"Havalar sıcak, halkımız tüketebilecek kadar balık almalı"

Yeni sezon balıkları ile ilgili konuşan Kenan Balcı şunları söyledi: