Sıcak hava balonu ile 37 yıldır Türkiye turizmine hizmet veriyor Sıcak hava balonu pilotu 62 yaşındaki Bilge Ezel, 37 yıldır balon pilotluğu yaparak Türkiye turizmine hizmet veriyor.

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AA & Ensonhaber

Bilge Ezel, 4 Ağustos 1987'de Türkiye’nin turizm cenneti Kapadokya’da gerçekleştirdiği ilk uçuşuyla gökyüzüne adım attı ve o günden beri tam 37 yıldır peri bacalarının ve ülkenin çeşitli turistik bölgelerinin semalarında süzülmeye devam ediyor.

Gökyüzüne olan tutkusunu mesleğine dönüştüren Ezel, sıcak hava balonuyla binlerce turisti gökyüzüyle tanıştırarak onlara eşsiz manzaralar sunuyor.

BİRÇOK TURİZM MERKEZİNDE BALONLA UÇTU

Kapadokya’dan Şanlıurfa’ya, Bursa’dan Denizli’ye kadar Türkiye’nin farklı köşelerinde yüzlerce uçuş gerçekleştiren Ezel, aynı zamanda bu sektörde birçok kişinin de geçimini sağlamasına vesile oluyor.

Ezel ve ekibi, Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak bilinen Göbeklitepe’de sıcak hava balonu turlarını başlatarak bölgenin turizmine yeni bir boyut kazandırdı.

"6 YAŞIMDAN BERİ HAVACILIĞIN İÇİNDEYİM"

Sahibi olduğu sıcak hava balonu firmasında halen pilotluk yapmaya devam eden Bilge Ezel, çocukluk yıllarından itibaren Türk Hava Kurumu’nda havacılık dünyasında yetiştiğini ifade etti.

1987 yılında Kapadokya’da balon turizminin temellerini attıklarını belirten Ezel, kariyerine dair şu sözleri paylaştı:

Balon pilotu olduğumda henüz 24 yaşındaydım. O dönem Türkiye'nin dört bir yanını gezdik ve turizm açısından önemli olan bölgelerde sayısız uçuş gerçekleştirdik. Sonunda Kapadokya’ya yerleşmeye karar verdik ve burada balon turizmini başlattık. Havacılıkla tanışmam 6 yaşıma dayanıyor. İlk olarak paraşütle atlayışlar yaptım, ardından model uçaklarla ilgilendim. Sonrasında ise Türkiye’ye özel bir firmanın getirdiği ilk sıcak hava balonuyla pilotluk serüvenime adım attım.

ŞANLIURFA'DA DA PİLOT EĞİTECEKLER

İnsanları gökyüzüyle buluşturmanın kedisine mutluluk verdiğini dile getiren Ezel,

Göklere aşık, gökyüzü sevdalısı birisi olarak insanları gökyüzüyle buluşturmak, bir değer katmak ayrı bir mutluluk benim için. Birçok pilot, paraşütçü öğrencimiz var. Dolayısıyla o ayrı bir mutluluk ve umut veriyor. Şanlıurfa'da da pilotlar yetiştireceğiz. Bugüne kadar paraşütçüsünden balon pilotluğuna kadar birçok yetiştirdiğimiz öğrenci oldu.

dedi.

Ülke turizmine hizmet etmeye çalıştığını anlatan Ezel, şunları kaydetti:

Kapadokya'da olduğu gibi şu anda Şanlıurfa'da da yine bir ilki başararak burayı bir balon merkezi durumuna getirmeyi hedefliyoruz. Kapadokya'ya bir değer kattık. Her şeyden önemlisi dünyada bir numaralı balon uçuş merkezi Türkiye'yi yıllardır tanıttık. Bunun onurunu ve gururunu yaşıyorum.