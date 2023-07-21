Sıcak hava bunalttı: Vatandaşlar Abant Gölü'ne akın etti Sıcak havalar nedeniyle vatandaşlar, Bolu’nun gözde turizm merkezi Abant Gölü Milli Parkı’na giderek ağaç gölgelerinde serinledi. Birkaç tatilci ise suya girdi.

İHA

Sıcak hava, Türkiye genelinde etkisini artırdı..

Tatilciler ise Bolu'nun doğa harikası Abant'ın orman havasında serinledi.

Vatandaşlar, etrafı ormanlarla çevrili Abant Gölü’nün iskelelerinde ve yürüyüş yollarında bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, ağaç gölgelerinde serinledi.

Göl çevresinde bulunan yeşil alanlarda piknik yapan vatandaşlar, doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirdi.

Suya giren de oldu

Öte yandan Abant Gölü’nün kıyıya yakın bölümünde ise birkaç tatilci suya girdi. Jandarma ekipleri, göl etrafında turlayarak vatandaşları ateş yakmamaları konusunda uyardı.

“Ankara'da hava çok sıcaktı”

Sıcaktan bunaldıkları için Ankara'dan Abant'a gelen Mehmet ve Nazegül Gündoğmuş çifti, sıcak havada ağaç gölgesinde piknik yaptı. Mehmet Gündoğmuş, şunları söyledi:

Ankara'da hava çok sıcaktı. Eşimle serin yer olan Abant’a gelmeye karar verdik, Abant'ta hava daha serin ve temiz. Burası çok güzel bir yer. Çok rahat ettik.

"Çam ağaçları altında serinledik"

Eşi Nazegül ise, “Abant'ta çok güzel vakit geçirdik. Çam ağaçları altında dinlendik serinledik. Kahvaltı, yürüyüş, piknik yaptık ve çok eğlendik" diye konuştu.

Çift, Abant'tan çok memnun olduklarını ve tekrar gelmek istediklerini söyledi.

"İlk defa geldim burası çok güzel"

Abant'ın sıcaktan bunalan insanların gelebileceği en güzel yer olduğunu ifade eden Elazığ'dan Abant'a gelen Bekir Sezer, "Abant'a ilk defa geldim. Burası çok güzel bir yer. Hava serin, su temiz ve doğa muhteşem. Sıcaktan bunalmış insanlar için gelebilecek en güzel yer burası. Fotoğraf tutkunları için de güzel çekimler yapılabilir." dedi.