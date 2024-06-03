Sıcaklıklar 40 dereceyi aşıyor Yurt genelinde görülen sıcak havalar etkisini daha da artırıyor..

DHA

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde sıcaklık değerleri hissedilir derecede artış göstermeye başladı..

Günlerdir süren sıcak havalar vatandaşları bezdirmiş durumda.

Ancak ısınan havalar bazı bölgelerde pik seviyesine ulaşacak.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerini değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Önol, bugünden itibaren sıcak hava dalgası içinde olunduğunu belirtti.

"Çok daha sıcak günler kapıda"

“Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda" diyen Önal, Türkiye’nin bugünden itibaren sıcak hava dalgası içinde olduğuna vurgu yaptı.

"Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar"

Sıcaklık tahminleri gösteren grafikleri de paylaşan Prof. Dr. Önol, şu uyarıda bulundu:

Bugünden itibaren sıcak hava dalgası içindeyiz. Pazartesi ve salı günleri sıcaklıklar daha da yükselecek. Grafikler tahmin için ürettiğimiz simülasyonlardan, günlük maksimum sıcaklıklar.



Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda. Kıpkırmızı gezegen.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)