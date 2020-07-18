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- Sıcaktan bunalan kediler çeşmelere koştu
Sıcaktan bunalan kediler çeşmelere koştu
Bursa'da aşırı sıcaklar insanlar kadar hayvanları da bunaltıyor. Sıcaktan bitkin düşen kediler, her mahalle başında cami ve hayrat çeşmelerine koşarak kana kana su içiyor.
- İHA
- 18.07.2020 - 09:46
Bunaltıcı sıcaklar kedileri de vurdu.
Hayvanlar su ihtiyaçlarını su birikintisinden veya vatandaşların koyduğu kaplardan gidermeye çalışıyor.
KANA KANA SU İÇTİ
Ancak bazı kedilerin mahalle çeşmelerinden, hayratlardan veya cami şadırvanlarından su içmeye kalkması renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Bursa'da vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde, bir kedinin akan çeşmeden su içmesi ve yanına gelen vatandaştan korkmaması dikkati çekti.
Sıcaktan bunalan kediler çeşmelere koştu İZLE
ÇEŞMEYİ AÇMASINI İSTERCESİNE BAKTI
Bir kedinin ise cami şadırvanına gelerek, vatandaşlara çeşmeyi açmalarını istercesine baktığı görüldü. Vatandaşın susayan kediye börek ayırması ise gülüşmelere vesile oldu.