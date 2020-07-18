En Son Haber

İç Haber

Sıcaktan bunalan kediler çeşmelere koştu

Sıcaktan bunalan kediler çeşmelere koştu

Bursa'da aşırı sıcaklar insanlar kadar hayvanları da bunaltıyor. Sıcaktan bitkin düşen kediler, her mahalle başında cami ve hayrat çeşmelerine koşarak kana kana su içiyor.