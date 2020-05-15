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    Siirt Belediyesi ile 2 ilçeye kayyum atandı

    Siirt Belediyesi ile 2 ilçeye kayyum atandı

    İçişleri Bakanlığınca Siirt ili, Baykan ve Kurtalan ilçelerinin belediye başkanları görevden alındı.
    • İHA
    • 15.05.2020 - 07:41
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    Siirt Belediyesi ile 2 ilçeye kayyum atandı

    Sabah erken saatlerde Siirt Belediyesi'ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

    3 BELEDİYE BAŞKANI, GÖREVDEN ALINDI

    Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık, Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı.

    Siirt'e Vali Ali Fuat Ati, ilçelerde iste kaymakamlar, belediye başkanı olarak görevlendirildi.

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