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    Siirt'te 2 terörist ikna sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu

    Siirt Valiliği, 2 teröristin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
    • AA
    • 18.01.2021 - 17:13
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 17:24
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    Siirt'te 2 terörist ikna sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu

    Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik yürütülen koordineli ikna çalışmaları sürüyor.

    HABUR SINIR KAPISI'NDA TESLİM OLDULAR

    Bu kapsamda, terör örgütü PKK'nın kırsal alanında faaliyet yürüttükleri bilgisi bulunan ve biri 28, diğeri 22 yıl önce örgüte katıldığı tespit edilen 2 terörist, Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlandı.

    Açıklamada, "Terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmalarını sağlamaya yönelik ikna çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." denildi.

    Siirt te 2 terörist ikna sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu #1

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