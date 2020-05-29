Siirt'te 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Herokal bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) teröristlere karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Herokal bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, bölgede operasonların devam ettiği de belirtildi.