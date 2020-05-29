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Siirt'te 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Herokal bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- DHA
- 29.05.2020 - 21:19
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) teröristlere karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Herokal bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.
Açıklamada, bölgede operasonların devam ettiği de belirtildi.