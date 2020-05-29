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    Siirt'te 2 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Herokal bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • DHA
    • 29.05.2020 - 21:19
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    Siirt'te 2 terörist öldürüldü

     

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) teröristlere karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.

    2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Herokal bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi. 
    Açıklamada, bölgede operasonların devam ettiği de belirtildi.

     

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