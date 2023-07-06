Siirt'te arazi kavgası: 1'i ağır 4 yaralı Siirt'in Baykan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İHA

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı İkizler köyünde, arazi anlaşmazlığından kaynaklanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Kavgada A.D., Y.E., H.D. ve Y.D. isimli 4 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay yerine gelerek tarafları ayırarak güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Baykan ve Kurtalan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan H.D.'nin durumu ciddiyetini korurken, kaçan H.E.'nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.