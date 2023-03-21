Siirt'te bir dilencinin topladığı paralar ayakkabısından çıktı

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, şehirde bulunan dilencilere yönelik çalışmalar başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında halkın duygularını sömüren şahıslar mercek altına alındı.
Ekipler, kentin merkezi noktalarındaki çarşı, hastane ve cami avlularında dilencilik yapanlara operasyon düzenledi.
Ayakkabısından 155 lira çıktı
Operasyonda dilencinin üst aramasında ayakkabısının astarının altına gizlediği 155 lira için tutanak tutuldu.
Kabahatler Kanunu'na göre hakkında işlem uygulanan dilenci, daha sonra serbest bırakıldı.