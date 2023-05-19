Siirt'te çobanların kavgasında 2 kişi yaralandı Siirt’te hayvan sürülerinin birbirine karışması yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

İHA

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Çevrimtepe köyün Kumluca mezrasında, hayvanlarını otlatan M.U. ile amcasının oğlu H.U. ve teyze oğulları olduğu öğrenilen E.U. ve C.U. arasında hayvan sürülerinin birbirine karışması nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çobanların kavgasında kan aktı

Çobanların hayvan kırkma makası ve sopaların kullanıldığı kavgada M.U. ve H.U. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 kişinin durumu iyi

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.