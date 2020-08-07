Siirt'te eşini doğumda kaybedince hukuka başvurdu

Özel bir hastanede sezaryen ile 4'üncü çocuğunu doğuran kadın, hayatını kaybetti. Acılı eş, karısının vefatını hastanenin ihmaline bağlayıp hukuki süreç başlattı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Emine Erbek, 4'üncü çocuğunu doğurmak üzere eşi Özcan Erbek ile özel bir hastaneye başvurdu.

23 Temmuz'da, ismine 'Nehir' olarak karar verdikleri kızlarının doğumu için hastanede sezaryen ameliyatına giren Emine Erbek'in, Nehir'i dünyaya getirdikten sonra kalbi durdu.

DURUMU İYİ DENİLDİKTEN BİR GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Kızını kucağına alan Özcan Erbek'e, iddiaya göre eşinin durumunun iyi olduğu, verilen narkozun etkisiyle henüz uyanmadığı bildirildi. Bir gün sonra başka hastaneden getirilen doktorların da müdahale ettiği Emine Erbek, yoğun bakımdaki tedaviye rağmen Kurban Bayramı'nın birinci günü yaşam mücadelesini kaybetti.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Özcan Erbek, eşinin hastanedeki ihmaller sonucu öldüğünü iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YÜRÜYEREK GİRDİ, KEFENLE ÇIKTI

Özcan Erbek, eşinin hastaneye yürüyerek gittiğini, ancak kefenle çıktığını belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

"23 Temmuz’da eşimi Batman'daki özel hastaneye götürdüm. Sezaryene alındı. Eşim gayet sağlıklıydı. Ameliyat sonrası çocuğumu çıkardılar, ancak eşimi çıkarmadılar. Eşimin sağlık durumunu sorduğumuzda da bize 'Şu an iyi, narkozun etkisiyle yatıyor' dediler. Aradan bir gün geçmesine rağmen eşim uyanmadı, bizler de endişelenmeye başladık. Farklı hastanelerden doktorların getirildiğini öğrendik. Eşimin ameliyatı sırasında kalbi duruyor ve entübe işlemi yanlış yapılıyor. Eşim, hastanede yaşanan ihmallerden ötürü hayatını kaybetti. Ameliyat esnasında, ekibin kontrolü kaybettiği gerçek, bu esnada farklı hastanelerden doktorlar çağırıldı. Bu doktorlar ile görüşme yaptığımızda bize ameliyat esnasında eşimin kalbinin durduğunu ve akciğerde sönme olduğunu, bu sebeple bitkisel hayata girdiğini söylediler. Eşim daha sonra farklı bir hastaneye sevk edildi. Eşim yoğun bakımda kaldı ancak yaşama tutunamadı."

DÖRT ÇOCUĞU İLE BİR BAŞINA KALDI

Ne yapacağını şaşırdığını ifade eden Erbek, şunları kaydetti:

"Dört çocuğumla tek başıma kaldım. Annem yeni doğan çocuğuma bakıyor. Ben ise diğer çocuklarıma bakıyorum. Eşimin sağlık sorunu yoktu. Ben bunun takipçisi olacağım, hukuki tüm işlemleri yapacağım. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum.” dedi.

































