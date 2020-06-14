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    Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e çıktı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.
    • İHA
    • 14.06.2020 - 01:37
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    Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e çıktı

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

    Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

    "BUGÜN ŞİMDİLİK 4 OLDU"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlara ilişkin, "Siirt Eruh Ciraf'ta mesaiye devam...Valimiz, İl Jandarma Komutanımız ve fedakar arkadaşlarımla şimdi görüştüm... İki terörist daha etkisiz! Bugün şimdilik dört oldu..." ifadelerine yer verdi.

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