Siirt'te fıstık hırsızlarına özel önlem
Son zamanlarda artan fiyatı nedeniyle birçok üreticinin emeğine göz diken fıstık hırsızlarına jandarma ekipleri geçit vermiyor.
- Haber Merkezi
- 12.08.2022 - 14:51
- Güncelleme : 12.08.2022 - 15:00
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, fıstıkta hasat zamanının yaklaşmasıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önlemler artırıldı.
Önleyici kolluk devriyelerini sürdüren ekipler, fıstık bağlarının üzerinde hırsızlığa karşı havadan takip ve denetim yapıyor.
Drone'lu denetim
AA'nın haberine göre; uygulamada termal kameralı drone kullanılıyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler hırsızlığa yönelik tatbikat da gerçekleştirdi.
Siirt'te fıstık hırsızlarına özel önlem VİDEO