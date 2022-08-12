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    Siirt'te fıstık hırsızlarına özel önlem

    Son zamanlarda artan fiyatı nedeniyle birçok üreticinin emeğine göz diken fıstık hırsızlarına jandarma ekipleri geçit vermiyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 15:00
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    Siirt'te fıstık hırsızlarına özel önlem

    Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, fıstıkta hasat zamanının yaklaşmasıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önlemler artırıldı.

    Önleyici kolluk devriyelerini sürdüren ekipler, fıstık bağlarının üzerinde hırsızlığa karşı havadan takip ve denetim yapıyor.

    Drone'lu denetim

    AA'nın haberine göre; uygulamada termal kameralı drone kullanılıyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler hırsızlığa yönelik tatbikat da gerçekleştirdi.

    Siirt'te fıstık hırsızlarına özel önlem VİDEO

    Siirt te fıstık hırsızlarına özel önlem #1

    Siirt te fıstık hırsızlarına özel önlem #2

    Siirt te fıstık hırsızlarına özel önlem #3

    Siirt te fıstık hırsızlarına özel önlem #4

    Siirt te fıstık hırsızlarına özel önlem #5

    Siirt te fıstık hırsızlarına özel önlem #6


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