Siirt’te fotoğraf uğruna canlarını hiçe sayıyorlar Kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Deyr mevkiine giden gençler, canlarını hiçe sayıyor… Sosyal medya paylaşımı uğruna metrelerce yüksekten fotoğraf çekmeye çalışan gençler, görenlerin yüreklerini ağızlarına getiriyor.

İHA

Doğal güzellikleri içerisinde barındıran Siirt’teki Botan Vadisi, Türkiye'nin 45'inci milli parkı…

Vadi; kent merkezi, Tillo ve Eruh ilçeleri sınırlarındaki yaklaşık 120 bin dönümden ve 29 kilometrelik güzergahtan oluşuyor.

Tarihi İpek Yolu'nun bir kısmının da bulunduğu Botan Vadisi Milli Parkı'nda; Yerlibahçe, Kayaboğaz, Kalender ve Koçlu köylerindeki kiliseler ve manastırlar yer alıyor.

Deyr mevkisi, dikkat çekiyor

Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yaklaşık 350 metre yükseklikteki Rasıl Hacar Tepesi'nden izlenen milli park, Botan Çayı manzarası, doğal güzellikleri ve dinlenme alanlarıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresleri arasında bulunuyor.

Botan Vadisi Deyr mevkii de vatandaşların vazgeçilmezleri arasında…

Bölgeye gelenlerden bazıları, manzarayı izlemek yerine daha tehlikeli olanını yapıyor.

Tehlikeli anlar

Sırf sosyal medya için canlarını tehlikeye atanlar, riskli bölgeye geçip fotoğraf çektiriyor.

Ölümle burun buruna gelenler, başkalarının endişelerini de pek umursamıyor.

Görenlerin yürekleri ağızlarına gelirken, hiçbir güvenlik önlemi olmayan riskli bölge için çalışma yapılması isteniyor.