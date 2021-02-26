Siirt'te Gara şehidinin ailesine şehadet belgesi verildi

Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara'da PKK tarafından şehit edilen Jandarma Er Süleyman Sungur'un ailesine şehadet belgesi verildi.

Siirt’te, valilik tarafından Gara şehidi Jandarma Er Süleyman Sungur’un ailesine ziyaret gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, ziyareti Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin gerçekleştirdi.

Şehit ailesine, Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen şehadet belgesi verildi.

BABA SUNGUR’A TAZİYE MESAJI İLETİLDİ

Hacıbektaşoğlu, şehidin babası Salih Sungur’a Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan taziye mesajını iletti.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Sungur'un en ulvi makam olan şehitlik mertebesine eriştiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu şu sözleri kullandı:

“Şehidimize Allah'tan rahmet, siz değerli yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah ruhunu şad eylesin. Onun aziz hatırasını her zaman yaşatacağız. Devlet olarak her zaman yanınızdayız.”