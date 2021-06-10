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Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

Bir grup PKK'lı tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. 1 korucu şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.