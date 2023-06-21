Siirt'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
İHA

Siirt Çevre Yolu Kavşağı'nda, 06 S 5757 plakalı ile 34 EJ 1987 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobillerden bir tanesi ters döndü.

Bir yaralının durumu ağır

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobilde bulunan yaralılar, itfaiye ve UMKE ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Siirt'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

İnceleme başlatıldı

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, ile ilgili inceleme başlattı.