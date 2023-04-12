Siirt'te kaçak göçmenlere 3 milyon lira ceza kesildi Siirt'te bu yıl yakalanan 237 kaçak göçmene 6458 sayılı kanun gereğince toplamda 3 milyon lira idari para cezası uygulanırken, organizasyonluk yapan 11 şahıstan 7’si tutuklandı.

İHA Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak ile 10 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 15 göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 237 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan 11 kişi ise gözaltına alındı. 7 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken, 4 organizatör ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Iğdır ve Van'da bulunan geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Kaçak göçmenlere de ceza kesildi Göçmen kaçakçılığında kullanılan 9 araç trafikten men edilirken, sahiplerine toplamda 38 bin 216 lira idari para cezası uygulandı. Kaçak göçmenlere de 6458 sayılı kanun gereğince 3 milyon lira idari para cezası uygulandı.