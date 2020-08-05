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- Siirt’te kaybolan 2 çocuk bulundu
Siirt’te kaybolan 2 çocuk bulundu
Baykan ilçesinde yolunu kaybeden 2 çoban UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 05.08.2020 - 21:30
Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde çobanlık yapan Ö.K. ile U.Y., küçükbaş hayvanları otlatmak için çıkardığı kırsalda sürüden uzaklaşınca kayboldu.
Çobanlardan uzun süre haber alamayan aileleri durumu güvenlik güçleri ekiplerine bildirdi. UMKE, AFAD ve güvenlik güçleri çobanları bulmak için aramaya çıktı.
ÇOCUKLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
UMKE ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kayıp çobanlar Baykan ilçe yolunda bulunarak ailelerine teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.