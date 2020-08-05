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    Siirt’te kaybolan 2 çocuk bulundu

    Baykan ilçesinde yolunu kaybeden 2 çoban UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 05.08.2020 - 21:30
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    Siirt’te kaybolan 2 çocuk bulundu

    Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde çobanlık yapan Ö.K. ile U.Y., küçükbaş hayvanları otlatmak için çıkardığı kırsalda sürüden uzaklaşınca kayboldu.

    Çobanlardan uzun süre haber alamayan aileleri durumu güvenlik güçleri ekiplerine bildirdi. UMKE, AFAD ve güvenlik güçleri çobanları bulmak için aramaya çıktı.

    Siirt’te kaybolan 2 çocuk bulundu #1

    ÇOCUKLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

    UMKE ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kayıp çobanlar Baykan ilçe yolunda bulunarak ailelerine teslim edildi.
    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Siirt’te kaybolan 2 çocuk bulundu #2

    Siirt’te kaybolan 2 çocuk bulundu #3

    Siirt’te kaybolan 2 çocuk bulundu #4

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