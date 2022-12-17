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    Siirt'te koyun otlatma kavgası hastaneye taştı: 4 yaralı

    Siirt Şirvan'da iki grup arasında çıkan taşlı ve bıçaklı koyun otlatma kavgası, hastanede de devam etti.
    • 17.12.2022 - 23:11
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    Siirt'te koyun otlatma kavgası hastaneye taştı: 4 yaralı

    Akşam saatlerinde Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Kavgada A.İ., Z.İ., B.A. ve K.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Olayı duyan iki grubun yakınları, hastaneye akın etti.

    Hastanede de kavga ettiler

    DHA'nın haberine göre, hastanede karşı karşıya gelen iki grup arasında da çıkan kavga, polis ve güvenlik görevlilerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

    Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

    Siirt te koyun otlatma kavgası hastaneye taştı: 4 yaralı #1

    Siirt te koyun otlatma kavgası hastaneye taştı: 4 yaralı #2

    Siirt te koyun otlatma kavgası hastaneye taştı: 4 yaralı #3


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