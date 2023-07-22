Siirt’te otomobil yoldaki çukura düştü: 1 ölü, 5 yaralı Siirt’e otomobilin çukura düşmesi sonucu 6 kişinin yaralandığı kazada 3 yaşındaki Irmak Demir hayatını kaybetti, 5 kişinin tedavisi sürüyor.

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İHA

Siirt-Batman karayolu Çayırlı köyü mevkiinde, Mansur Demir yönetimindeki 13 AAH 987 plakalı otomobil, çalışması devam eden yola girdi.

Otomobil çukura düştü

Yoldaki çukura düşen otomobilde sürücü Mansur Demir ile birlikte 1 yaşındaki Melisa Demir, 3 yaşındaki Irmak Demir, Meryem Demir ve henüz isimleri belirlenemeyen 2 kişi olmak üzere 1’i ağır toplamda 6 kişi yaralandı.

Çevredeki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar UMKE ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Irmak Demir, hastanede yapılan müdahalelilere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.