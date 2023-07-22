Siirt’te otomobil yoldaki çukura düştü: 1 ölü, 5 yaralı

İHA
Siirt-Batman karayolu Çayırlı köyü mevkiinde, Mansur Demir yönetimindeki 13 AAH 987 plakalı otomobil, çalışması devam eden yola girdi.
Otomobil çukura düştü
Yoldaki çukura düşen otomobilde sürücü Mansur Demir ile birlikte 1 yaşındaki Melisa Demir, 3 yaşındaki Irmak Demir, Meryem Demir ve henüz isimleri belirlenemeyen 2 kişi olmak üzere 1’i ağır toplamda 6 kişi yaralandı.
Çevredeki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi
Yaralılar UMKE ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Irmak Demir, hastanede yapılan müdahalelilere rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.