Siirt’te peynir bidonunda uyuşturucu yakalandı Siirt’ten Batı illerine sefer yapan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada peynir bidonuna zulalanmış 5 kilo 725 gram skunk ele geçirildi, 2 şahıs tutuklandı.

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İHA

Şehirler arası otobüslerde uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı yapılabiliyor.

Bunun önüne geçmeye çalışan güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine fırsat vermiyor.

Siirt’ten Batı illerine sefer yapan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonuna zulalanmış 5 kilo 725 gram skunk ele geçirildi, 2 şahıs tutuklandı.

"PEYNİR BİDONLARINDA YAKALANDI"

Konu ile ilgili Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizden Batı illerine sefer yapan bir yolcu otobüsü, Siirt Çevre Yolu’nda durdurularak arama yapılmıştır. Yapılan arama sonucunda, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 5 kilo 725 gram Skunk maddesi ele geçirilmiştir.

Operasyon sonucunda; (Y.İ.) ve (A.D.) isimli iki şüpheli şahıs gözaltına alınmış, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır. Ayrıca, yapılan kimlik kontrollerinde (A.D.) isimli şahsın Yatağan Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etme" ve İstanbul Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edilmiştir." denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)