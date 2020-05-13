Siirt'te PKK'nın yola tuzakladığı EYP bulundu

Jandarma ekiplerince, terör örgütü PKK'nın yola tuzaklamış olduğu 10 ve 20’şer kilo olan 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış 10 ve 20’şer kilogramlık birbirine irtibatlı, uzaktan komutalı ve hareket sensörlü 2 el yapımı patlayıcı bulundu.

PATLAYICILAR İMHA EDİLDİ

Yola tuzaklanan patlayıcılar, ekipler tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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