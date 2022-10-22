Siirt'te sağanak yağış sonucu cadde ve sokaklarda su taşkını meydana geldi. Vatandaşlar yağış sebebiyle zor anlar yaşadı.

Siir'te geç saatlerde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak yağış, kentin birçok bölgesinde çeşitli olumsuzluklar yaşattı.

Kentte birçok yolda sağanak sonrası taşkın oluştu. Vatandaşlar caddelerde, araçlar ise trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

"Herhangi bir can kaybı yok"

İHA'nın haberine göre valilikten yapılan açıklamada ise, "Siirt 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yoğun ve etkili yağış sonrası Tillo ilçesinde 1 heyelan ihbarı, Şirvan ilçesinde 1 su baskını ihbarı olmak üzere toplam 62 su baskını ihbarı alınmıştır.

Ekipler olay yerlerine intikal ettirilerek, gerekli çalışmalara başlanmış ve ilk değerlendirmelere göre herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Siirt’te sağanak sebebiyle caddeler dereye döndü - Video







Valilik açıklama yaptı 62 su baskını ve 1 heyelan

Valilikten yapılan açıklamada, “Kent genelinde başlayan kuvvetli sağanak yağış sebebi ile Tillo ilçe sınırları içeresinde yer alan Alkumru Barajı yolunda heyelan meydana gelmiştir. AFAD ve İl Özel İdare ekipleri olay mahalline sevk edilerek, gerekli çalışmalara başlanmıştır. İlimizde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yoğun ve etkili yağış sonrası Tillo ilçemizde 1 heyelan ihbarı, Şirvan ilçemizde 1 su baskını ihbarı olmak üzere toplam 62 adet su baskını ihbarı alınmıştır. Ekipler olay yerlerine intikal ettirilerek, gerekli çalışmalara başlanmış ve ilk değerlendirmelere göre herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır. İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında ilk dakikadan itibaren Valilik koordinasyonunda AFAD, Siirt Belediyesi, İl Özel İdaresi, UMKE ve diğer ilgili tüm birimler seferber edilmiştir. Yapılacak hasar tespit çalışmalarında da zarar gören tüm vatandaşlarımızın zararziyanları karşılanacaktır. Vatandaşlarımızın kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su bakını, yıldırım kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında 112 Acil Afet durum Müdürlüğü'ne bildirmeleri önem arz etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” denildi.

Suya balık ağı attı

Bir vatandaş ise Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde sağanak sonrası yolda biriken suya balık ağı attı. O anlarda ortaya ilginç görüntüler çıktı.



