Siirt'te su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti Siirt'te evin avlusundaki su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti.

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İHA

Siirt'te merkez Ulus Mahallesi'nde evin avlusunda bulunan su kuyusunun kapağına basıp içine düşen Hediye Ünal (48) ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Talihsiz kadın, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Ünal, yaklaşık 3 saat sonra ekipler tarafından kuyudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)