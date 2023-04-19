Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı

İHA
Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani Beldesi, Çay Mahallesi'nde, Mehmet Şah Kınay (68) yönetimindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü ağır yaralandı
Aracın altında kalan Kınay'ın karnına demir saplandı. Haber verilmesiyle olay yerine AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İnceleme başlatıldı
Kazada ağır yaralanan Kınay, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.