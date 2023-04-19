Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı
İHA

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani Beldesi, Çay Mahallesi'nde, Mehmet Şah Kınay (68) yönetimindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü ağır yaralandı

Aracın altında kalan Kınay'ın karnına demir saplandı. Haber verilmesiyle olay yerine AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Kazada ağır yaralanan Kınay, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı
Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı
Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı