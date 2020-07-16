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    Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada 4 polis yaralandı

    Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 2'si ağır 4 özel harekat polisinin yaralandı.
    • DHA
    • 16.07.2020 - 01:59
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    Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada 4 polis yaralandı

    Siirt'in Pervari ilçesinde Siirt Jandarma Komutanlığı'nca terörsitlere operasyon gerçekleştirildi.

    2'Sİ AĞIR 4 ÖZEL HAREKAT POLİSİ YARALANDI

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu' kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat (PÖH) personelimiz yaralanmıştır" denildi.

    Açıklamada, yaralı polislerin helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.

    Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada 4 polis yaralandı #1


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