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- Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada 4 polis yaralandı
Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada 4 polis yaralandı
Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 2'si ağır 4 özel harekat polisinin yaralandı.
- DHA
- 16.07.2020 - 01:59
Siirt'in Pervari ilçesinde Siirt Jandarma Komutanlığı'nca terörsitlere operasyon gerçekleştirildi.
2'Sİ AĞIR 4 ÖZEL HAREKAT POLİSİ YARALANDI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu' kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat (PÖH) personelimiz yaralanmıştır" denildi.
Açıklamada, yaralı polislerin helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.