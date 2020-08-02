Dolar
6.9773
-0.1445%
Euro
8.2051
-0.8794%
Altın
1976.07
1.0043%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
443.423
0.8712%
Bitcoin
78925.51
0.787%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Şile'de cankurtaran kulesini denize taşıyan Suriyeliler

    Ayazma Plajı'nda cankurtaran ekiplerinin gözetleme kulesini yerinden söküp denize taşıyan bir grup Suriyeli genç, kulenin üzerinden denize atlamak için birbirleriyle yarıştı.
    • DHA
    • 02.08.2020 - 15:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şile'de cankurtaran kulesini denize taşıyan Suriyeliler

    Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Şile sahillerinde yoğunluk devam ediyor.

    İstanbul'da kalanların yoğun ilgi gösterdiği ilçede plajlar doldu taştı.

    Şile'de cankurtaran kulesini denize taşıyan Suriyeliler VİDEO

    CANKURTARAN KULESİNİ ATLAMA KULESİ YAPTILAR

    Sabah saatlerinde bile yoğunluğun görüldüğü Ayazma Plajı'nda Kumbaba bölgesine yakın bir noktada Cankurtaran ekiplerinin gözetleme kulesini yerinden söküp denize taşıyan Suriyeli gençler kulenin üzerinden denize atlamak için birbirleriyle yarıştı.

    Şile'de cankurtaran kulesini denize taşıyan Suriyeliler #1

    Şile'de cankurtaran kulesini denize taşıyan Suriyeliler #2

    Şile'de cankurtaran kulesini denize taşıyan Suriyeliler #3

    Şile'de cankurtaran kulesini denize taşıyan Suriyeliler #4

    Şile'de cankurtaran kulesini denize taşıyan Suriyeliler #5

    Görüş Bildir