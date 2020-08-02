En Son Haber

Ayazma Plajı'nda cankurtaran ekiplerinin gözetleme kulesini yerinden söküp denize taşıyan bir grup Suriyeli genç, kulenin üzerinden denize atlamak için birbirleriyle yarıştı.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Şile sahillerinde yoğunluk devam ediyor.

İstanbul'da kalanların yoğun ilgi gösterdiği ilçede plajlar doldu taştı.

Şile'de cankurtaran kulesini denize taşıyan Suriyeliler VİDEO

CANKURTARAN KULESİNİ ATLAMA KULESİ YAPTILAR

Sabah saatlerinde bile yoğunluğun görüldüğü Ayazma Plajı'nda Kumbaba bölgesine yakın bir noktada Cankurtaran ekiplerinin gözetleme kulesini yerinden söküp denize taşıyan Suriyeli gençler kulenin üzerinden denize atlamak için birbirleriyle yarıştı.

















