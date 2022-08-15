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    Şile'de gece nöbeti tutan taksiciyi darbettiler

    İstanbul Şile'de alkollü olduğu söylenen 2 kişi gece nöbetinde olan bir taksiciyi darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 15.08.2022 - 22:25
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    Şile'de gece nöbeti tutan taksiciyi darbettiler

    Şile’de geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı saat 03.30 sıralarında, alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle taksi durağında nöbetçi olan Erdem Örük'e saldırdı.

    Saldırganlara karşılık verdiler

    Durumu fark eden arkadaşları yardım etmek için durağa geldi. Sandalye ve demir sopalarla saldıran şahıslar güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı.

    Şile de gece nöbeti tutan taksiciyi darbettiler #1

    Darp raporu aldı

    Arkadaşları, darp edilen taksi şoförünü İstanbul Şile Devlet Hastanesine götürdü. Kafasında yarıklar oluşan Örük iş göremez raporu alırken, saldırganlar kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Şile de gece nöbeti tutan taksiciyi darbettiler #2

    Kameraya yansıdı

    İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı. Öte yandan saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Şile de gece nöbeti tutan taksiciyi darbettiler #3

    Şile de gece nöbeti tutan taksiciyi darbettiler #4


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