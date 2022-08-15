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Şile'de gece nöbeti tutan taksiciyi darbettiler

Şile'de gece nöbeti tutan taksiciyi darbettiler

İstanbul Şile'de alkollü olduğu söylenen 2 kişi gece nöbetinde olan bir taksiciyi darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.