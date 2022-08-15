Şile'de gece nöbeti tutan taksiciyi darbettiler
İstanbul Şile'de alkollü olduğu söylenen 2 kişi gece nöbetinde olan bir taksiciyi darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- 15.08.2022 - 22:25
Şile’de geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı saat 03.30 sıralarında, alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle taksi durağında nöbetçi olan Erdem Örük'e saldırdı.
Saldırganlara karşılık verdiler
Durumu fark eden arkadaşları yardım etmek için durağa geldi. Sandalye ve demir sopalarla saldıran şahıslar güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı.
Darp raporu aldı
Arkadaşları, darp edilen taksi şoförünü İstanbul Şile Devlet Hastanesine götürdü. Kafasında yarıklar oluşan Örük iş göremez raporu alırken, saldırganlar kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.
Kameraya yansıdı
İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı. Öte yandan saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.