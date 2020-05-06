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- Şile'de karaya oturan gemi parçalanarak çıkartılıyor
Şile'de karaya oturan gemi parçalanarak çıkartılıyor
17 ay önce karaya oturan gemi, parçalara ayrılarak denizden karaya çekiliyor. Karaya çekilen gemi, havadan görüntülendi.
- İHA
- 06.05.2020 - 09:25
Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi, 17 ay önce İstanbul Şile'de Sahilköy Karaburun mevkisi açıklarında, aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu.
Karaya oturan gemiden 16 mürettebat, saatler süren kurtarma çalışmalarıyla gemiden çıkarılmıştı.
17 ay boyunca denizde duran gemi, çürüyerek bölünmüştü.
PARÇALARA AYRILARAK KARAYA ÇEKİLİYOR
Ekipler çürümeye yüz tutmuş Natalia isimli kargo gemisini, denizden karaya çekmeye başladı. Gemi, iş makineleri ile parçalara ayrılarak karaya çekiliyor.
Parçalara ayrılarak karaya çekilen gemi, drone ile havadan görüntülendi.