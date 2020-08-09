Şile'de şiddetli rüzgar denize girmeyi yasaklattı

Şile'de şiddetli rüzgar sonucu oluşan akıntı ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Şile'ye yine sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi akın etti.

Plajları dolduranlar cankurtaranların uyarısı ile karşılaştı.

AKINTI VE DALGALAR NEDENİYLE YASAKLANDI

Cankurtaranlar rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar ve akıntı nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Denize giremeyenler sahilde oturmayı tercih etti. Kararı Şile Kaymakamlığı'nın aldığı öğrenilirken dün bir kişi dalgalar arasında kaybolmuş 8 saat sonra ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

















