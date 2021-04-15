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    Şile'de yanan yük gemisi parçalara ayrılıyor

    Bir yıldır Şile Limanı’nda atıl halde bulunan yük gemisinde geçen hafta yangın çıkmıştı. Yangın sonrası zarar gören yük gemisi parçalara ayrılarak geri dönüşüme kazandırılıyor.
    • İHA
    • 15.04.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 09:17
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    Şile'de yanan yük gemisi parçalara ayrılıyor

    1976 yılı yapımı, Türk bayraklı, Derin Deniz isimli yük gemisi yaklaşık bir yıldır Şile Limanı’nda atıl halde kaderine terk edilmişti.

    2020 yılının Eylül ayında 342 bin TL’ye ihaleye sunulan gemiye talip çıkmadı.

    Geçen hafta Derin Deniz isimli yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

    GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILACAK

    Yangın sonrası zarar gören yük gemisi, parçalara ayrılarak Demir Çelik fabrikasına gönderildi. Geminin geri dönüşüme kazandırılacağı öğrenildi.

    Öte yandan parçalara ayrılan yük gemisi drone ile havadan görüntülendi.

    Şile de yanan yük gemisi parçalara ayrılıyor #1

    Şile de yanan yük gemisi parçalara ayrılıyor #2

    Şile de yanan yük gemisi parçalara ayrılıyor #3

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