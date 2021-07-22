Şile'de vatandaşlar, denize girme yasağına ve uyarılara aldırış etmeden yüzmeye devam etti. Dev dalgalara rağmen denize giren vatandaşlar, adeta ölümle dans etti.

Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar, tatil beldelerine ve memleketlerine akın etti. Bayram tatilini değerlendirmek isteyen ancak İstanbul'da kalanlar ise Şile'ye gitti.

1 KİŞİ BOĞULDU, 2 KİŞİ ARANIYOR

Şile'de sabah saatlerinde denize giren 3 gençten biri boğularak hayatını kaybetti.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Denizde kaybolan diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Şile Kaymakamlığınca havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle sabah saatlerinden itibaren denize girmek yasaklandı.

Şile’de yasağı hiçe sayan vatandaşlar, denize girmeye devam etti VİDEO

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UYARILARA VE DALGALARA ALDIRMAYANLAR DENİZE GİRMEYE DEVAM ETTİ

Ancak vatandaşlardan bazıları yasağa ve tüm uyarılara aldırış etmeyerek yüzmeye devam etti. Canlarını hiçe sayan vatandaşların çocuklarıyla birlikte sert dalgalara rağmen denize girdiği görüldü.













