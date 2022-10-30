Silivri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden ambulans yan yattı
İstanbul Silivri'de hasta nakli için gelen ambulans sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 3 sağlık personeli ölümden döndü.
- 30.10.2022 - 22:17
Akşam saat 20:00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Silivri çıkışı Akören Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Silivri Devlet Hastanesine hasta nakli yapmak üzere gelen 112 ambulansı, kavşak üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi.
3 sağlık personelinin durumu iyi
Araç içerisinde bulunan 3 sağlık görevlisi kazayı yara almadan atlattı.
İHA'nın haberine göre, kaza yapan ambulans olay yerine gelen vinçle yoldan kaldırıldı.