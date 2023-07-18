Silivri'de halk plajına beton döküp kendilerine kapattılar Silivri'de Duruman tatil köyünde halk plajına dalga kıran görevi görsün diye konular taşlar denize girmeye engel olunca, bazı vatandaşlar para verip plaja beton dökerek kendilerine ait loca oluşturdu. Bu durum diğer vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

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ensonhaber.com

İstanbul'un Silivri ilçesinde, Selimpaşa'da bulunan Duruman Tatil Köyü'nde halk plajında, 5 yıl öncesine kadar kumsal olan sahile, binaların korunması için dalga kıran görevi görsün diye kayalar koyuldu.

Show TV'nin haberine göre halk bu duruma epey bir öfkeli..

Halk plajını kendilerine kapattılar

Sahile döşenen kayalar sebebiyle halk plajında yüzemeyen vatandaşlar olaya tepki gösterirken, fırsattan istifade kayalıkların üzerine kendilerine özel beton döktüren vatandaşlar da oldu.

Para vererek halk plajına beton döktüren bazı vatandaşlar kendilerine ait loca oluşturdu. Bu durum halk plajında yüzmek isteyenlerin öfkesine neden oldu.

Durumu anlatan bir vatandaş, "Gidiyorlar bir beton döken firmaya, ne kadar fiyat şu kadar. 5-10 bin liraya döktürüyorlar, masa ve şemsiye kuruyorlar." dedi.

"Beton döktüm, burası kapımın önü"

Sahile beton döken bir vatandaş ise, "Kalp pilim var. Denize giremediğim için kendi bütçemden 10 bin lira verip buraya beton döktüm, denize girebileyim diye." ifadelerini kullanırken, diğer bir vatandaş ise, "Ben para verdim. Betonumu döktüm. Burası kamuya açık bir alan. Ama burası benim kapımın önü. İtiraz eden bir kişi varsa gelsin bana etsin." dedi.

Durumun düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan bir vatandaş ise, "Biz çok mağduruz, burası böyle değildi. Biz bu durumdan dolayı çok üzgünüz. Bir an önce düzelmesini isityoruz." cümlelerini kurdu.

