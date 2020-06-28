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    Silivri'de konvoy eşliğinde yolu kapattılar

    Asker uğurlayan bir grup genç, araçlarıyla girdikleri sokağı kapattılar. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis, asker eğlencesini sonlandırdı.
    • DHA
    • 28.06.2020 - 04:32
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    Silivri'de konvoy eşliğinde yolu kapattılar #1

    Olay, saat 21.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde Kızkapan Sokak'ta meydana geldi. Bir grup genç, askere gidecek olan arkadaşları için konvoy eşliğinde girdikleri sokağı trafiğe kapatarak sokakta oyun oynamaya başladı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay gelen polis ekipleri sokağı kapatanları uyardı.

    Polisin uyarısını dinleyen gençler, asker eğlencesini sonlandırarak sokağı trafiğe açtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Silivri'de konvoy eşliğinde yolu kapattılar VİDEO

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