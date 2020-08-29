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    Silivri'de mangal yakan tatilci yangın çıkardı

    Silivri'de ağaçlık alanda bir piknikçinin yaktığı mangaldan çıkan yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.
    • DHA
    • 29.08.2020 - 21:18
    • Güncelleme : 29.08.2020 - 21:18
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    Silivri'de mangal yakan tatilci yangın çıkardı

    İstanbul'un Silivri ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Parkköy Mevkiinde, günübirlik bir tatilci tarafından yakılan mangal otluk ve ağaçlık alanda yangının çıkmasına neden oldu.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada vatandaşlarda yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yazlık evlere sıçramadan söndürdü.

    POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Bu sırada bir itfaiye aracı çukura saplandı. Çukura saplanan itfaiye aracı bir başka itfaiye aracı tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Polis yangının çıkmasına sebep olan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

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