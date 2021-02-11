Silivri'de otobüs şoförü ani fren yapınca yolcu ön cama çarptı
Silivri'de seyir halindeki özel halk otobüsü şoförünün ani fren yapması sonucu bir kadın, ön cama çarpıp düşerek yaralandı.
- DHA
- 11.02.2021 - 10:22
- Güncelleme : 11.02.2021 - 11:21
Silivri-Yenibosna hattında çalışan özel halk otobüsünün şoförü, önündeki aracın aniden durması nedeniyle frene bastı.
Otobüs şoförünün ani fren yaptığı sırada kadın yolcu Y.T., dengesini kaybederek, otobüsün ön camına çarpıp yere düştü.
KADIN HAFİF YARALANDI
Hafif şekilde yaralanan Y.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Y.T., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Silivri'de otobüs şoförü ani fren yapınca yolcu ön cama çarptı ViDEO