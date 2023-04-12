Silivri'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

DHA

İstanbul'un Silivri ilçesinde, saat 02.30 sıralarında Selimpaşa, D-100 Karayolu'nda,M.P. yönetimindeki 34 FLB 270 plakalı otomobil, yağışlı havada kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpan araçta 2 kişi yaralandı

Otomobil daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü M.P ile yolcu K.K yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.