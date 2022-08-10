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Silivri'de sağanak sonrası yollar göle döndü

Silivri'de sağanak sonrası yollar göle döndü

İstanbul'un Silivri ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası, yollarda su birikintisi oluştu, bazı iş yerlerini su bastı. Yağış, sürücüleri ve vatandaşları olumsuz etkiledi.