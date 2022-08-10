Silivri'de sağanak sonrası yollar göle döndü
İstanbul'un Silivri ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası, yollarda su birikintisi oluştu, bazı iş yerlerini su bastı. Yağış, sürücüleri ve vatandaşları olumsuz etkiledi.
- 10.08.2022 - 17:37
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından Silivri'de yağış başladı.
Yoğun sağanak yağış, Silivri merkezinde ve köylerinde etkili oldu.
Araçlar suya gömüldü
Yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü. Park halindeki araçlar yarıya kadar suya gömülürken, belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.
İş yerlerini su bastı
Bazı iş yerlerinin bodrum katların su bastığı görüldü. İş yerinde vatandaşların dükkan önlerinde suyun çekilmesini beklediği görüldü.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, suya düştü
Öte yandan Değirmendurağı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, bu birikintisinin içine düştü.
Çevredeki vatandaşlar kadını suların içerisinde kaldırarak karşıya geçmesine yardımcı oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.