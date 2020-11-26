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    Silivri'de yangında ölen iki kardeşten geriye fotoğrafları kaldı

    Silivri'de bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden iki kardeşten geriye, ailesiyle birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı.
    • İHA
    • 26.11.2020 - 02:39
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    Silivri'de yangında ölen iki kardeşten geriye fotoğrafları kaldı

    Silivri Değirmenköy’de oturdukları prefabrik evde çıkan yangında 8 yaşındaki İrem Sarı ve ağabeyi 16 yaşındaki Ali Sarı hayatını kaybetmiş, onları kurtarmaya çalışan anne ve babaları ise ağır şekilde yaralanmıştı.

    Hayatını kaybeden iki kardeşin cenazeleri otopsi işleminin ardından Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmişti.

    GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI

    Yaşanan olayın ardından ise geriye iki kardeşe ait fotoğraflar kaldı.

    Aile üyeleriyle birlikte çekindikleri fotoğraflarda, kendilerini kurtarmaya çalışan anne ve babaları da yer alıyor.

    Silivri de yangında ölen iki kardeşten geriye fotoğrafları kaldı #1

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